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14. 07. 2017

При взрыве гранаты на Полтавщине погибли два человека

В Полтавской области в результате взрыва гранаты погибли два человека, еще один получил ранения и находится в больнице. Как сообщили в областной полиции, трагедия произошла накануне около 18.30 в селе Калайдинцы Лубенского района. О взрыве медикам и полиции сообщили жители села.

На месте происшествия было установлено, что в коридоре дома взорвалась граната Ф-1. В результате погиб 34-летний мужчина, двое 16-летних подростков были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Впоследствии один из них скончался.

Cмотрите фотогалерею: При взрыве гранаты на Полтавщине погибли два человека

Открыто уголовное производство за умышленное убийство.

Напомним, недавно в одном из гаражных массивов Хмельницкого 65-летний пенсионер попытался закончить конфликт, взорвав гранату.

Источник: korrespondent.net
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