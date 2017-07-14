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14. 07. 2017

Москва: США не выдают визы российским дипломатам

Вашингтон отказывается выдавать визы российским дипломатическим представителям, которые должны направиться в США вместо 35 высланных дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Интерфакс.

"Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену", – сказала Захарова на брифинге в пятницу.

По ее словам, американская сторона "предпринимает попытки делать абсолютно неприемлемые увязки, не имеющие отношения в данной ситуации".

Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2016 года США выдворили из страны 35 российских дипломатов. По мнению американской стороны, действия россиян не соответствовали их дипломатическому статусу, в частности, их подозревали в причастности к хакерским атакам.

Тогда президент России Владимир Путин заявил, что РФ пока не будет реагировать на действия США и не станет в ответ высылать американских дипломатов. В Кремле решили подождать, когда Дональд Трамп вступит в должность президента США.

Но на этой неделе СМИ узнали, что спустя полгода Москва может выслать около 30 американских дипломатов, а также наложить арест на объекты собственности США в России.

Источник: korrespondent.net
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