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14. 07. 2017

Депутаты разрешили Парубию подписать закон о КСУ

Верховная Рада не поддержала постановления об отмене голосования по закону о Конституционном суде. Соответствующее решение поддержали лишь 54 и 51 народный депутат при необходимых 226 голосах.

Как отмечали авторы постановлений – внефракционные депутаты от Юрий Левченко и Юрий Деревянко – принятие закона проходило с "вопиющим нарушением регламента".

"Большинство руками экс-регионалов протолкнуло закон, который позволяет исполнительной власти узурпировать Конституционный суд", – заявил Левченко.

Напомним, 13 июля Рада приняла новую редакцию закона о Конституционном суде взамен действующей, вступившей в силу в 1996 году. Новым документом, в частности, предусмотрена возможность для рядовых украинцев подавать жалобу в КСУ.

Источник: korrespondent.net
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