Матиос рассказал подробности обысков в Вестях

Правоохранители проводят 183 обыска в помещениях, которые принадлежат бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook в пятницу, 14 июля.

"Главная военная прокуратура, департамент защиты Национальной полиции Украины и спецподразделение "Корд" проводят "вторую волну" реализации по делу преступной организации Януковича-Клименко", – написал он.

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Матиос подтвердил, что обыск проходит и в офисном центре "Гулливер" в Киеве, "несколько этажей которого являются собственностью экс-министра и членов его семьи".

"Работа журналистов "Радио Вести", которые входят в медиа-холдинг Клименко и группы компаний "Юнисон" не прекратилась", – добавил военный прокурор.

В свою очередь глава медиахолдинга Вести Ольга Семенченко заявляет, что компания стала одной из основных мишеней власти и отдельных ее представителей.

"Как еще оценить тот факт, что сегодня обыск в Вестях координировало лично главный военный прокурор Анатолий Матиос? Это не что иное, как превышение полномочий и некая личная вендетта. Наш холдинг неоднократно расследовал деятельность Матиоса. Именно с этим расследованием мы и связываем такое "внимание"", – написала Семенченко на своей странице в Facebook.

Напомним, в холдинг Вести с обысками правоохранители пришли около 11.00 в пятницу, 14 июля.

Источник: korrespondent.net