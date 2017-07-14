Лента RSS
Подписаться на ленту
14 июля 2017, пятница, 14:29
+18°C
Завтра +20°C
+18°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
14. 07. 2017

Матиос рассказал подробности обысков в Вестях

Правоохранители проводят 183 обыска в помещениях, которые принадлежат бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook в пятницу, 14 июля.

"Главная военная прокуратура, департамент защиты Национальной полиции Украины и спецподразделение "Корд" проводят "вторую волну" реализации по делу преступной организации Януковича-Клименко", – написал он.

Cмотрите фотогалерею: Матиос рассказал подробности обысков в Вестях

Матиос подтвердил, что обыск проходит и в офисном центре "Гулливер" в Киеве, "несколько этажей которого являются собственностью экс-министра и членов его семьи".

"Работа журналистов "Радио Вести", которые входят в медиа-холдинг Клименко и группы компаний "Юнисон" не прекратилась", – добавил военный прокурор.

В свою очередь глава медиахолдинга Вести Ольга Семенченко заявляет, что компания стала одной из основных мишеней власти и отдельных ее представителей.

"Как еще оценить тот факт, что сегодня обыск в Вестях координировало лично главный военный прокурор Анатолий Матиос? Это не что иное, как превышение полномочий и некая личная вендетта. Наш холдинг неоднократно расследовал деятельность Матиоса. Именно с этим расследованием мы и связываем такое "внимание"", – написала Семенченко на своей странице в Facebook.

Напомним, в холдинг Вести с обысками правоохранители пришли около 11.00 в пятницу, 14 июля.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.