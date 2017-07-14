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14. 07. 2017

На меткомбинате им. Ильича погибли три человека

Сегодня утром в Мариуполе на меткомбинате имени Ильича обвалилось перекрытие, погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщение об инциденте поступило в Кальмиусское отделение полиции Мариуполя около 11 утра. Позже стало известно о гибели троих рабочих, среди них – женщина. Еще один человек пострадал.

По информации местных СМИ, погибли сотрудники подрядной организации Акцепт-строй. Как сообщает сайт 0629 со ссылкой на пресс-службу Метинвеста, проводились ремонтные работы в одном из зданий цеха. Перекрытие неожиданно обвалилось, трое мужчин упали вниз, а сверху их завалило бетонными плитами. Рабочие погибли мгновенно. Еще у одного человека сломана рука.

Сейчас формируется комиссия, которая проведет расследование этого инцидента.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте нынешнего года в Запорожье на заводе Запорожкокс произошел взрыв емкости с газом. Тогда погибли четыре человека.

Источник: korrespondent.net
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