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14. 07. 2017

Верховная Рада ушла на каникулы до сентября

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл шестую сессию VIII созыва Верховной Рады. В ходе выступления спикер поблагодарил нардепов за работу.

"Всего за время работы этой сессии было проведено 65 пленарных заседаний. Принято 125 законов в целом, из них 25 ратификаций, было принято 38 законов в первом и повторном чтениях. На этой сессии принято 186 постановлений и других актов", – перечислил Парубий и добавил, что благодарен нардепам за плодотворную работу.

Он также напомнил, что согласно календарному плану, следующая сессия начнется 5 сентября и продлится до 2 февраля 2018 года.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне стало известно, что Верховная Рада уйдет на каникулы до 5 сентября. Депутаты не согласились с предложением спикера Андрея Парубия продлить работу текущей – шестой – сессии парламента. Вопрос трижды ставился на голосования, однако так и не нашел необходимой для его принятия поддержки.

Парубий не хочет закрывать текущую сессию Рады

Источник: korrespondent.net
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