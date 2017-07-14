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14. 07. 2017

Суд оставил прежним размер залога для Гужвы

Апелляционный суд Киева отказался увеличивать сумму залога для главного редактора интернет-издания Страна.ua Игоря Гужвы. Об этом сообщила его адвокат Елена Лукаш на своей странице Facebook в пятницу, 14 июля.

"Только что Апелляционный суд города Киева, рассмотрев апелляционные жалобы прокуратуры и защиты Игоря Гужвы, постановил решение суда первой инстанции оставить в силе и сомалийские требования прокуратуры о залоге в 3 млн 200 тысяч оставить без удовлетворения", – написала Лукаш.

Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Отметим, во время заседания сторона защиты заявила отвод коллегии судей в связи с тем, что состав коллегии менялся три раза накануне рассмотрения жалобы. Однако заявление об отводе было отклонено.

Напомним, 26 июня залог за Гужву в размере 544 тысячи гривен внесла заместитель главреда Страны.ua Светлана Крюкова.

Источник: korrespondent.net
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