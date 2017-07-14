При теракте в Иерусалиме погибли двое полицейских

В израильской больнице скончались двое полицейских, получивших ранения в ходе вооруженного нападения возле Храмовой горы в Иерусалиме. Об этом сообщает сайт газеты Haaretz в пятницу, 14 июля.

"Двое полицейских, которые ранее находились в критическом состоянии, умерли от ранений в больнице", – сообщил представитель израильской полиции Микки Розенфельд.

Как сообщает издание, нападавшие являлись арабами и проживали в городе Умм-эль-Фахм в Хайфском округе Израиля. Двум из них было 19 лет, еще одному 29 лет. Полиция их ликвидировала.

Напомним, правоохранители заметили троих вооруженных мужчин у Львиных ворот Старого города. Затем эти мужчины открыли огонь по сотрудникам полиции и побежали в сторону мечетей на Храмовой горе.

Источник: korrespondent.net