Лента RSS
Подписаться на ленту
14 июля 2017, пятница, 15:59
+18°C
Завтра +20°C
+18°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,24
14. 07. 2017

Добкин прибыл на допрос в ГПУ

Народный депутат от фракции Оппозиционной блок Михаил Добкин прибыл сегодня в Генпрокуратуру на допрос, передает 112 Украина.

"Вот все мои паспорта. У меня один паспорт находится в консульстве на получении британской визы, я взял документы, которые это подтверждают. Я даже взял свой старый дипломатический паспорт, чтобы не говорили, что я что-то не сдал. Как и обещал, я никуда не скрываюсь, никуда не убегаю, готов давать следствию любые данные, которые помогут установить истину в досудебном следствии и суде, я сдаю свои паспорта, чтобы не говорили, что я хочу куда-то уехать", – сказал Добкин.

Он также выразил мнение, что в ГПУ будут требовать залог "какие-то сотни миллионов и миллиардов денег"

"Это не залог, а условия, которые будут обеспечивать мое пребывание в следственном изоляторе", – сказал добавил Добкин.

Как сообщал Корреспондент.net, 13 июля Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Михаила Добкина, а также одобрила его задержание и арест.

Ранее комитет Рады по вопросам регламента признал обоснованным представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Добкина. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и содействовании мошенничеству с землей в Харькове.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.