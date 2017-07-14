Добкин прибыл на допрос в ГПУ

Народный депутат от фракции Оппозиционной блок Михаил Добкин прибыл сегодня в Генпрокуратуру на допрос, передает 112 Украина.

"Вот все мои паспорта. У меня один паспорт находится в консульстве на получении британской визы, я взял документы, которые это подтверждают. Я даже взял свой старый дипломатический паспорт, чтобы не говорили, что я что-то не сдал. Как и обещал, я никуда не скрываюсь, никуда не убегаю, готов давать следствию любые данные, которые помогут установить истину в досудебном следствии и суде, я сдаю свои паспорта, чтобы не говорили, что я хочу куда-то уехать", – сказал Добкин.

Он также выразил мнение, что в ГПУ будут требовать залог "какие-то сотни миллионов и миллиардов денег"

"Это не залог, а условия, которые будут обеспечивать мое пребывание в следственном изоляторе", – сказал добавил Добкин.

Как сообщал Корреспондент.net, 13 июля Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Михаила Добкина, а также одобрила его задержание и арест.

Ранее комитет Рады по вопросам регламента признал обоснованным представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Добкина. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и содействовании мошенничеству с землей в Харькове.

Источник: korrespondent.net