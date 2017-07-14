Сын Трампа встречался с советским шпионом - СМИ

На встрече Дональда Трампа-младшего с юристом Натальей Весельницкой, приблеженной к Кремлю, присутствовал бывший советский разведчик, сообщает американский телеканал NBC.

Имя разведчика, который, по данным NBC, также имеет связи с нынешними российскими властями, не называется.

Уточняется, что сейчас он проживает в США, у него двойное гражданство.

Отметим, что в беседе с NBC Весельницкая признавала, что ее сопровождали, но отказалась назвать имя спутника.

Сын Трампа встречался с Весельницкой 9 июня 2016 года, вскоре после выдвижения его отца в кандидаты в президента.

Изначально он утверждал, что пошел на встречу по поводу усыновления российских детей американцами, но позднее признал, что хотел получить компромат на соперницу отца Хиллари Клинтон. Его отец, в свою очередь, заявил, что не знал о встрече сына с Весельницкой.

Компромат Трамп не получил. Весельницкая заявляла, что ее интересовал только вопрос усыновления российский детей. Она отвергла связь с российскими властями.

Трамп не поверил. Итоги первой встречи с Путиным

Источник: korrespondent.net