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14. 07. 2017

В Генпрокуратуре Добкину вручили подозрение

О врученном подозрении сообщил сам Михаил Добкин после посещения ГПУ. Об этом пишет Украинская правда.

"Мне вручили подозрение по статье мошенничества и служебных превышений. Вручил не генеральный прокурор, а его первый зам, так как генерального где-то нет на месте. Мне объяснили мои права. Сейчас еду на первый допрос", - сказал он.

Также Добкин отметил, что в прокуратуре сообщил намерен сдать паспорта для выезда за границу.

"Я сказал, что категорически против любых ограничений моих свобод", - добавил нардеп.

"Пока задерживать меня не будут. Видите, без наручников... Суд может быть, или завтра, или в понедельник, или во вторник. Этого пока не известно", - добавил он.

Нардеп отметил, что его готовы взять на поруки коллеги по фракции.

Напомним, ранее Добкин прибыл в Генпрокуратуру. 13 июля Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Михаила Добкина, а также одобрила его задержание и арест.

Комитет Рады поддержал обвинения против Добкина

Источник: korrespondent.net
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