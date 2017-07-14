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14. 07. 2017

Генпрокуратура: Вести могут закрыть уже 14 июля

Генпрокуратура ожидает прекращения выхода ежедневной газеты "Вести" с пятницы, 14 июля. Об этом на брифинге сказал замгенерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос, передают Українські новини.

По его словам, финансирование медиа-холдинга Вести осуществляется из средств, получаемых за предоставление в пользование одной тысячи железнодорожных вагонов.

"Надеюсь, что с сегодняшнего дня тысяча вагонов, стоимость которых составляет около $40 млн, уже не будут приносить доход для бесплатного распространения такой хорошей газеты, как Вести и других фейковых сайтов", – заявил Матиос.

Он подтвердил, что обыски проходят в редакции издания, но подчеркнул, что сами журналисты холдинга не обыскиваются и не являются фигурантами уголовного производства.

Матиос и министр внутренних дел Арсен Аваков утверждают, что возможное прекращение деятельности медиа-холдинга "Вести" не связано с любыми журналистскими материалами, а исключительно с непрозрачной процедурой его финансирования.

Напомним, вечером 22 июня в редакции издания Страна.ua прошел обыск. Был задержан главред издания Игорь Гужва.

Источник: korrespondent.net
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