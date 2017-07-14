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14. 07. 2017

СБУ: В Киеве задержан агент спецслужб России

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента спецслужб Российской Федерации, который пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя Министерства обороны. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ в пятницу, 14 июля.

По данным ведомства, задержанный является жителем Донецка, который время от времени находясь в Киеве, "по заданию российских спецслужб намеревался получить информацию о личном составе, обеспечении, дислокации, вооружении и перемещении вдоль линии разграничения военных частей и соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии".

В СБУ утверждают, что его интересовали поставки в Украину военного вооружения и техники странами-членами НАТО, проведение украинско-американских учений "Си Бриз 2017", а также данные об офицерах-инструкторах вооруженных сил США, которые тренируют украинских военнослужащих .

"Для этого шпион установил конфиденциальные отношения с бывшим офицером ВСУ. Через него он хотел за вознаграждение получить секретные материалы, циркулирующих в Генеральном штабе ВСУ и установочные данные на должностных лиц Минобороны, которые имеют доступ к информации закрытого характера", – отметили в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене. Вскоре суд изберет для него меру пресечения.

Ранее в Одессе задержали гражданин России и Молдовы, которого подозревают в вербовке сотрудников СБУ.

Источник: korrespondent.net
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