В Каире убиты пятеро полицейских

Вблизи столицы Египта, Каире, пятеро полицейских были убиты на контрольно-пропускном пункте. Об этом сообщает DW со ссылкой на источники в органах безопасности Египта.

Нападение совершено группой вооруженных неизвестных в масках в районе города Эль-Бадрашейн.

Пока ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за атаку. Также сообщается, что ранее подобные атаки в Египте совершались боевиками радикального движения "Хасм", которое органы безопасности Египта связывают с запрещенным в стране движением "Братья-мусульмане".

Напомним, ранее сообщалось, что при теракте в Иерусалиме погибли двое полицейских.

В Иерусалиме на Храмовой горе произошел теракт

Источник: korrespondent.net