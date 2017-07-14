ГПУ сообщила о подозрении Черновецкому

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому в злоупотреблении властью или служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в пятницу, 14 июля.

Экс-градоначальника подозревают в незаконном выделении столичной земли под вертолетную площадку на Парковой дороге, предназначавшуюся для беглого президента Виктора Януковича.

"Установлено, что незаконные действия экс-мэра Киева Черновецкого в интересах неустановленных в настоящее время лиц из ближайшего окружения бывшего президента Виктора Януковича выражаются в незаконном изъятии, изменении целевого назначения и передаче особо ценных земель в аренду для строительства вертолетной площадки", – сообщили в Генпрокуратуре.

Также экс-мэру столицы инкриминируется занижение арендной платы за землю и как следствие уничтожение объекта археологического наследия, чем территориальной общине и городу Киеву причинен ущерб на общую сумму более 250 млн гривен.

Ранее прокуратура Киева провела обыски и сообщила о подозрении бывшим чиновникам команды Черновецкого, которые провели отчуждение 45 га земли на территории заказника местного значения Остров Жуков.

Источник: korrespondent.net