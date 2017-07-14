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14. 07. 2017

Порошенко: Армия получит танки Т-72 и Оплот

В Вооруженные силы Украины будут поставлены 72 единицы модернизированных танков Т-72. Об этом  заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления во Львовской области

"По моему поручению 72 модернизованных танка Т-72 в этом году должны поступить в Вооруженные силы. Мы закупаем новейшие, изготовленные во Львове, машины, мы увидели возможности новой пожарной машины на базе Т-72", – заявил Порошенко.

Он добавил, что более 300 млн грн пойдет на закупку новейших танков "Оплот" для украинской армии.

"А то мы за границу танки поставляем, а как нашим ребятам в бой идти – "Оплотов" не было. Я сказал, первые несколько батальонов должны быть оснащены самыми современными, новейшими, у нас сейчас есть для этого все возможности, танками "Оплот", – сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что на модернизацию армии пойдут средства, конфискованные у окружения беглого экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина построит завод боеприпасов.

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Источник: korrespondent.net
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