Проверки Укроборонпрома: отстранены 25 руководителей

По результатам проверок службы внутренней безопасности Укроборонпрома отстранили 25 руководителей государственных предприятий и предупредили хищение 631 миллионов гривен. Об этом заявил президент Украині Петр Порошенко во время визита на Львовский бронетанковый завод в пятницу, 14 июля.

"Я хотел поблагодарить службу внутренней безопасности Укроборонпрома, по материалам которой возбуждено 41 уголовное дело и передано в прокуратуру. Значительное количество дел находится уже в судах, предупреждена кража 631 миллиона гривен", – сказал он.

"Хочу сообщить, что по результатам проверок отстранены 25 руководителей государственных предприятий", - добавил президент.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро совместно с прокурорами САП задержали директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива, его заместителя Олега Ткаченко и ряд чиновников Вооруженных сил за коррупционную схему с применяемыми двигателями. Задержанные подозреваются в махинациях на десятки миллионов гривен.

Источник: korrespondent.net