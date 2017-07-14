Гавайский судья ослабил миграционный указ Трампа

Федеральный судья Деррик Уотсон от штата Гавайи ослабил действие миграционного указа американского президента Дональда Трампа, который ввел ограничения на въезд в страну граждан шести преимущественно мусульманских стран (Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена) и беженцев. Уотсон расширил список проживающих в США родственников, наличие которых у соискателей визы является основанием для разрешения на въезд.

В июне Верховный суд США постановил, что администрация президента может начать реализацию указа, однако обязана сделать исключение для людей, у которых есть тесные связи с людьми или организациями в Соединенных Штатах. После этого Белый дом согласился пускать в страну тех жителей шести заблокированных стран, у которых в США проживает муж или жена, родители, близкие родственники супруга или супруги, дети, жених или невеста, а также братья или сестры. Гавайский судья расширил этот список, включив туда бабушек и дедушек, а также других родственников.

Кроме того, Уотсон постановил сделать исключение для беженцев, которые уже получили подтверждение о готовности разместить их в США.

Окончательное решение по миграционному указу Трампа будет принято в октябре, когда Верховный суд рассмотрит апелляцию на блокирование этого документа. До этого момента основные его положения имеют законную силу.

Напомним, Трамп рассматривает возможность закрытия суда, который заблокировал два его исполнительных указа.

Источник: korrespondent.net