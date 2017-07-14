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14. 07. 2017

Нападение на депутата Барну расценили как хулиганство

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту нападения на депутата от БПП Олега Барну. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на начальника отдела коммуникации Национальной полиции в Киеве Оксану Блищик.

"Часть людей, которые там находились, уже установлены. Изучаем видео", – сказала Блищик.

По ее словам, производство открыто по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Однако сам Барна не обращался в полицию с заявлением о нападении.

Напомним, 13 июля митингующие под Верховной Радой забросали Барну яйцами за то, что он не голосовал за отмену депутатской неприкосновенности. 

Источник: korrespondent.net
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