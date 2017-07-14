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14. 07. 2017

Генпрокуратуре разрешили расследование по Азарову

Генпрокуратуре разрешили начать заочное спецрасследование в отношении бывшего премьер-министра Николая Азарова. Об этом говорится в решении Печерского райсуда Киева, сообщает Украинские новости.

Азаров подозревается по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

В частности, 12 октября 2010 года Азаров, будучи главой правительства, подписал распоряжение Кабинета министров "О согласовании условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО "Укртелеком".

В связи с этим Государственной службе специальной связи и защиты информации было выделено 220 миллионов гривен, что способствовало необоснованным расходам государственного бюджета на создание телекоммуникационной сети специального назначения.

Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ расследует дело Януковича и Укртелекома.

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Источник: korrespondent.net
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