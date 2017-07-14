В Чернобыльской зоне задержали 20 сборщиков ягод

Во время проведения оперативно-профилактической отработки зоны отчуждения и зоны (безусловного) обязательного отселения, полицейские обнаружили 20 граждан с Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Группу лиц обнаружили в лесном массиве, в районе отселенного пгт. Вильча Полесского района. Жители Ровенщины незаконно проникли на территорию зоны ЧАЭС собрать лесные ягоды. Однако не успели - в этом им помешали работники полиции", - сказано в сообщении.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернобыле за полгода побывало 144 нелегала.

Источник: korrespondent.net