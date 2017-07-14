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14. 07. 2017

Обыск в Вестях: сотрудников не выпускают

В редакции Вестей продолжаются обыски. Как пишет в Facebook сотрудница холдинга Ольга Семченко, всех собрали в большой комнате и не выпускают.

"Наших людей всех собрали в большой переговорке (чел 30). Выпускают в туалет и попить. 

Проверяют в телефонах списки контактов и мессенджера. Тех, кто не даёт - забирают.  Ребят радиоведущих отпустили на эфир, но сидят над ними. Выпустили одну нашу беременную девочку", - пишет Семченко.

Напомним, ранее в ГПУ сообщали, что обыски проходят в редакции издания, но сами журналисты холдинга не обыскиваются и не являются фигурантами уголовного производства.

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Источник: korrespondent.net
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