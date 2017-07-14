Пассия или охранник? Как Путин ездил в монастырь

Владимир Путин отправился в Валаамский монастырь, расположенный на островах Валаамского архипелага в Карелии.

В один из телевизионных сюжетов, освящающий поездку Путина, попал момент, где на заднем сиденье автомобиля президента РФ была замечена, то ли женщина, то ли его охранник.

В Кремле говорят, что это секьюрити, но в Интернете обсуждают домыслы по поводу спутницы Путина, который уже несколько лет как развелся.

Тема женщин Путина после его развода с супругой особо актуальна для России.

Корреспондент.net собрал информацию о времяпровождении Путина на Валаамских островах.

Знаменитый момент

Телеканал «Звезда» показал сюжет, в котором Владимир Путин сам ведет Мерседес, а припарковавшись, выходит из автомобиля и открывает заднюю дверь. Сидящий в машине пассажир жестом показывает, что выходить не собирается. Кто это, неизвестно. Но люди начали гадать.

Путин прибыл на Валаам в компании неизвестного спутника или спутницы.



- Пожалуйста, прибыли.

- Вижу, до обеда свободен. pic.twitter.com/G5LKrggNZU — Alex Belenky (@gun1man) 12 июля 2017 г.

Что говорит Песков

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это, конечно не женщина, и не фаворитка Путина. Он заявил, что на заднем сидении находился сотрудник службы безопасности. Как объяснил Песков, Путин открыл дверь, поскольку что-то хотел взять у охранника.

Что говорит интернет

В Сети люди обратили внимание на длинные ногти пассажира Путина и красный предмет на руках – то ли сумку, то ли красное платье. Также многим показалось, что пассажир указывает на телевизионные камеры и поэтому не хочет выходить.

Вместе с тем, существует мнение, что Путин открыл дверь, чтобы взять пиджак, но пиджак уже забрали, что и показал ему охранник, оставшийся сидеть в машине.

Пиджак видно в руках у ФСОшника за машиной, он сидел на переднем пассажирском сидение.

На коленях сотрудника мог лежать сверток в бархате, а не женская сумка, как кто-то подумал. В свертке в бархате книга о житии святого Николая Чудотворца 1911 года издания, которую и подарил президент монастырю.

Также наблюдатели отмечают, что рука из машины - мускулистая, хотя и с длинными ногтями.

Хотя, кого только не увидели уже на заднем сидение у Путина в Сети – и экс-жену президента Людмилу Путину, и Юлию Навальную, и Алину Кабаеву.

Яхта

Около острова, куда прибыл Путин, журналисты заметили большую яхту. Как сообщила в репортаже радиостанция «Коммерсант FM», эту яхту Владимир Путин «подарил монастырю».

Песков выступил с опровержением. В пресс-службе Валаамского монастыря заявили, что яхту «Паллада» монастырю подарила компания «Лукойл» еще в 2005 году.

Яхта «Паллада», которую журналисты объявили подарком Путина Валааму, была передана РПЦ в 2005 годуhttps://t.co/30BGbxFHpt pic.twitter.com/dwjKyNlJgV — #говоритмосква (@govoritmsk) 12 июля 2017 г.

Яхту «Паллада» построили по голландскому проекту, до 2005 года она находилась на балансе управления президента России, после чего была выкуплена «Лукойлом» и передана в дар монастырю. Об этом сообщалось на сайте самого Валаамского монастыря в 2005 году.

«В нынешнем году яхта была приобретена нефтяной компанией "Лукойл" специально для последующей передачи Русской Православной церкви (…) Считая социальную ответственность неотъемлемой частью бизнеса, компания ведет активную благотворительную деятельность, направленную на возрождение духовной культуры и православных традиций отечеств», — сообщала пресс-служба монастыря.

Но зачем монастырю яхта?

В 2015 году издание «Город 812» сообщило, что яхтой «Палладой», эксклюзивным судном класса люкс и стоимостью около $4 млн, пользуется глава РПЦ Кирилл, в том числе для визитов в епархию, а также VIP-гости Валаамского монастыря.

Пресс-секретарь епископа Панкратия Михаил Шишков уточнил изданию, что про VIP-гостей «никто не знает, когда они приезжают и уезжают. Гости часто прибывают под охраной, поэтому никому доступ к этой информации не дается».

Что Путин делает на островах?

В Валаамский монастырь Путин приехал в день валаамских чудотворцев Сергия и Германа, как и в 2016 году. На острове он проведет три дня.

В планах президента — встреча с главой Русской православной церковью (РПЦ).

Похоже, встреча не очень задалась. Что Путин сказал Кириллу? Руки от меня убери?

Руки от меня убери! https://t.co/tKh3aOPp4o pic.twitter.com/eOUrnalkCl — Телеканал Дождь (@tvrain) 12 июля 2017 г.

Источник: korrespondent.net