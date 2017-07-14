Лента RSS
Подписаться на ленту
14 июля 2017, пятница, 20:31
+16°C
Завтра +20°C
+16°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,24
14. 07. 2017

США хотят выделить Украине $410 млн на оборону

Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает в 2018 финансовом году выделить не менее $410 млн на военную помощь Украине.  Об этом сказано в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

Комитет представил проект закона об ассигнованиях на нужды Госдепа США, зарубежные операции и смежные программы на 2018 финансовый год, которым выделяются средства на программы поддержки Украины.

"Несмотря на существенное сокращение общего бюджета Государственного департамента, смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов и причастных агентств сохранены на уровне 2017 - в объеме, не меньше 410,465 млн долларов", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает финансирование на оборонные цели по программе "Международное военное финансирование" для Украины на уровне не меньшем текущего бюджетного года, также законодательную возможность для выделения в случае необходимости средств для предоставления Украине дополнительных кредитных гарантий.

Напомним, ранее в СНБО заявили, что оборону дофинансируют из средств Януковича.

Турчинов призвал увеличить расходы на оборону

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.