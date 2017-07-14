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14. 07. 2017

Путин заснул при просмотре фильма о себе

Путин признался, что не смог досмотреть документальный фильм Оливера Стоуна из-за того, что заснул. Об этом в пятницу, 14 июля, в Twitter написал корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

Путин: Фильм Стоуна я смотрел в самолете, возвращаясь из командировки из-за границы, и заснул во время просмотра. Но обещаю досмотреть", - написал журналист.

Напомним, в фильме Стоуна Путин выдал атаку американцев за ВКС России.

Стоун показал экран компьютера Путина c Windows XP

Источник: korrespondent.net
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