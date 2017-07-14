Черновецкий заявил, что Луценко ему мстит

Леонид Черновецкий считает, что выдвижение ему подозрения является местью генпрокурора Юрия Луценко. Об этом он написал в Facebook.

"Мстит мне за то, что на заседании СНБО в 2008 году, я в присутствии всего Кабинета министров и президента заявил, что он вымогает землю у мэров городов Украины и затем за взятки отдает ее бизнесменам. Луценко нечего было ответить, поэтому, когда президент вышел из зала заседания, он неожиданно подбежал ко мне и несколько раз ударил", - пишет Черновецкий.

Также он заявил, что не хотел отомстить Луценко.

"Меня много раз просили из окружения Януковича возбудить против него уголовное дело, поскольку его нападение видели все министры и глава администрации президента, но я - не Луценко! Уголовное дело я против него не возбуждал, ему хватило хищения в МВД, за что его посадили потом в тюрьму. зачем мне было добавлять пьянице проблем!"- добавляет экс-мэр.

Черновецкий добавил, что обвинение ГПУ не имеет под собой почвы.

"Ко времени подписания мною решения мэрией уже фактически руководил Попов, а заседание совета вела Герега! Она практически и была тогда мэром, а проверять Герегу, от которой поступило это решение, у меня даже не было полномочий. а кто ей с Поповым давал эти указания и давал ли вобще – мне ничего не известно!"- резюмировал Черновецкий.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому в злоупотреблении властью или служебным положением..

Источник: korrespondent.net