Лента RSS
Подписаться на ленту
14 июля 2017, пятница, 22:01
+16°C
Завтра +20°C
+16°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,24
14. 07. 2017

В Авдеевке ранен нардеп Дейдей

В прифронтовой Авдеевке ранен нардеп от "Народного фронта" Евгений Дейдей. Как сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-службу полка "Киев", у Дейдея осколочное ранение от снаряда 82 калибра в  ногу. Сейчас он в больнице.

Как отметил на своей странице в Facebook нардеп Игорь Мосийчук, Дейдей нуждается в переливании крови.

По информации ГПУ, Дейдея направили в Красноармейский военный госпиталь. Ранение у него не тяжелое.  Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Напомним, ранее Верховная Рада отказалась снять депутатскую неприкосновенность с представителя Народного фронта Евгения Дейдея.

НАБУ обнародовало доказательства по делу Дейдея

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.