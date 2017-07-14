В Авдеевке ранен нардеп Дейдей

В прифронтовой Авдеевке ранен нардеп от "Народного фронта" Евгений Дейдей. Как сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-службу полка "Киев", у Дейдея осколочное ранение от снаряда 82 калибра в ногу. Сейчас он в больнице.

Как отметил на своей странице в Facebook нардеп Игорь Мосийчук, Дейдей нуждается в переливании крови.

По информации ГПУ, Дейдея направили в Красноармейский военный госпиталь. Ранение у него не тяжелое. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Напомним, ранее Верховная Рада отказалась снять депутатскую неприкосновенность с представителя Народного фронта Евгения Дейдея. НАБУ обнародовало доказательства по делу Дейдея

Источник: korrespondent.net