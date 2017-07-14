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14. 07. 2017

Порошенко: По безвизу уехали 100 тыс украинцев

За все время безвиза им воспользовались 100 тысяч украинцев. Об этом написал президент Порошенко в Facebook.

"20-летняя София - стотысячный украинка, воспользовалась преимуществами безвиза и невероятно гордится своим украинским паспортом. Счастлив, что все больше украинцев пользуются преимуществами путешествий и воочию видят, что такое Европейский Союз, куда движется Украина, и за какое будущее сегодня борется молодое Украинское государство. Украинский паспорт - это круто!" - написал Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что за месяц по безвизу уехали более 95 тысяч человек.

Для половины украинцев безвиз не важен - опрос

Источник: korrespondent.net
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