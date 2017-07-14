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14. 07. 2017

Геращенко: Активистам возле Рады платили

Народный депутат Антон Геращенко в Facebook опубликовал видео, как какие-то люди раздают деньги недалеко от Верховной Рады. Нардеп утверждает, что это были люди Каплина и Саакашвили.

"В подтверждение своих слов я публикую видео того, как после тяжёлого дня, проплаченные активисты получают заслуженные деньги. Это та часть проплаченных активистов, которая была не агрессивной. Так называемые профсоюзы Ленина-Каплина. Агрессивная часть - это те, кто целенаправленно оскорблял депутатов и не пускал их в зал, была организована группой Саакашвили - Деревянко. Расплата за участие в провокациях была осуществлена в офисе Саакашвили, куда эти молодые люди и направились после неуспешно выполненной работы", - написал нардеп.

По мнению Геращенко, заказчики провокации надеялись на то, что агрессивные действия  вызовут ответную реакцию полиции, чтобы создать "картинку для ТВ". Якобы это нужно было именно во время видита специальной Миссии ЕС во главе с Дональдом Туском.

"По всем зафиксированным фактам хулиганских и насильственных действий Национальной полицией начаты расследования, которые установят исполнителей, заказчиков и организаторов этой масштабной и хорошо продуманной провокации против украинского парламента и государства", - добавил Геращенко.

Напомним, 13 июля митингующие перекрыли выходы из Рады.

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Источник: korrespondent.net
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