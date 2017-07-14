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14. 07. 2017

Центр Москвы затопило после ливня

В самом центре Москвы прохожие шли по щиколотку в воде. Об этом сообщает Эхо Москвы.

Новый Арбат недавно реконструировали, потому пользователи интернета предположили, что есть проблемы с ливневой канализацией.

В мэрии Москвы сообщили, что за 40 минут выпала пятая часть месячной нормы осадков, и нагрузка на ливневую канализацию была вдвое больше нормы.

Также из-за дождя даже протекла крыша в Госдуме, депутатам пришлось досрочно завершить пленарную сессию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе ливень смыл асфальт с улицы.

ГСЧС: Без света почти 90 населенных пунктов

Источник: korrespondent.net
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– Мальчик, а давно идет дождь?

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