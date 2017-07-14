Путин хочет облегчить получение гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с губернатором Белгородской области о планах по облегчению приема в гражданство РФ выходцев из Украины, передает РИА Новости.

Теперь у украинцев, желающих получить российское гражданство, не будут больше требовать справку о выходе из гражданства Украины.

"Мы внесем в ближайшее время изменения в действующее законодательство и не будем требовать от них (выходцев с Украины) бумаг, подтверждающих их выход из гражданства (Украины)", − рассказал Путин.

Российский лидер добавил, что по новым правилам достаточно будет предоставить только подтверждение того, что человек обратился к властям Украины, чтобы выйти из гражданства.

Он также отметил, что этой проблеме было посвящено одно из обращений, поступивших к нему во время Прямой линии. Автор обращения жаловался, что для получения гражданства России ему нужно получить справку о выходе из украинского гражданства, а такого документа в Киеве ему не дают.

Рекордное число украинцев получило гражданство РФ

Ранее сообщалось, что Госдума России приняла поправки, которые упрощают процесс получения гражданства и вида на жительство для украинцев.

Источник: korrespondent.net