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14. 07. 2017

Путин хочет облегчить получение гражданства РФ для украинцев

 
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с губернатором Белгородской области о планах по облегчению приема в гражданство РФ выходцев из Украины, передает РИА Новости.
 
Теперь у украинцев, желающих получить российское гражданство, не будут больше требовать справку о выходе из гражданства Украины.
 
"Мы внесем в ближайшее время изменения в действующее законодательство и не будем требовать от них (выходцев с Украины) бумаг, подтверждающих их выход из гражданства (Украины)", − рассказал Путин.
 
Российский лидер добавил, что по новым правилам достаточно будет предоставить только подтверждение того, что человек обратился к властям Украины, чтобы выйти из гражданства.
 
Он также отметил, что этой проблеме было посвящено одно из обращений, поступивших к нему во время Прямой линии. Автор обращения жаловался, что для получения гражданства России ему нужно получить справку о выходе из украинского гражданства, а такого документа в Киеве ему не дают.
 
Рекордное число украинцев получило гражданство РФ
 
Ранее сообщалось, что Госдума России приняла поправки, которые упрощают процесс получения гражданства и вида на жительство для украинцев.

Источник: korrespondent.net
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