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14. 07. 2017

США заявили о ликвидации лидера ИГ в Афганистане

 
В Афганистане ликвидировали главу террористической группировки "Исламское государство", передает пресс-служба Пентагона.
 
Отмечается, что силы США ликвидировали Абу-Сайеда, эмира "Исламского государства" Ирака и Сирии в провинции Хорасан в результате удара по штабу группировки в провинции Кунар в Афганистане 11 июля.
 
В ведомстве отметили, что в результате рейда были уничтожены и другие командиры ИГ, что "серьезно подорвало планы группировки расширить свое присутствие в Афганистане".
 
Напомним, Абу-Сайед стал уже третьим лидером ИГ в Афганистане, которого ликвидировали США: в июле 2016 года был уничтожен Хафиз Сайед Хан, а в апреле 2017 года – Абдул Хасиб.
 
СМИ: В ИГИЛ объявили о гибели своего лидера

Источник: korrespondent.net
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