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15. 07. 2017

Ранение Дейдея квалифицировали как теракт

 
Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила в Facebook, что по факту получения ранения народным депутатом Украины Евгением Дейдеем открыто уголовное производство с предварительной квалификацией "террористический акт". 
 
"Прокуратура Донецкой области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту получения ранения народным депутатом Украины Евгением Дейдеем", - написала Сарган.
 
Она уточнила, что Дейдей получил осколочное ранение во время боевых действий, примерно в 18.00 в районе промышленной зоны Авдеевки. Его направили в военный госпиталь № 66 города Покровск.
 
"Уголовное правонарушение по факту ранения предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) УК Украины", − информировала Сарган.
 
 
Ранее сообщалось, что Дейдей получил ранение в прифронтовой Авдеевке. По предварительным данным, у него осколочное ранение в ногу от снаряда калибром 82 мм.
 
Рада не сняла неприкосновенность с нардепа Дейдея

Источник: korrespondent.net
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