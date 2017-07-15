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15. 07. 2017

МИД РФ: В США травля российских дипломатов

 
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире Россия 1, что условия, в которых работают российские дипломаты в США, в частности чрезвычайный и полномочный посол России в США Сергей Кисляк, можно назвать травлей, передает РИА Новости.
 
"Условия, в которых  (работают − ред.) российские дипломаты, они очень непростые. Я думаю, что можно уже на самом деле понять, что эти люди нуждаются в том числе и в моральной поддержке всех нас… Это не информационная кампания, это травля посла Кисляка, натуральная травля", − заявила дипломат .
 
Спикер внешнеполитического ведомства добавила, что травля со стороны США относится к России в целом.
 
"Это касается не только Кисляка, но и нас всех, потому что он там представляет не сам себя, он представляет не российский МИД, он представляет нашу страну", − подчеркнула Захарова.
 
Напомним, Кисляк с 2008 года занимает должность посла России в США. Дипломат оказался замешан в скандале с вмешательством России в американские выборы.
 
Так, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком.  Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования российских связей окружения Трампа после того, как стало известно о его встрече с российским послом.
 
Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол сообщил, что Кисляк вскоре покинет свой пост. На это в МИД РФ ответили, что вопросы ротации российских послов относятся к компетенции президента России, но никак не "отставного американского чиновника".
 

Источник: korrespondent.net
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