МИД РФ: В США травля российских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире Россия 1, что условия, в которых работают российские дипломаты в США, в частности чрезвычайный и полномочный посол России в США Сергей Кисляк, можно назвать травлей, передает РИА Новости.

"Условия, в которых (работают − ред.) российские дипломаты, они очень непростые. Я думаю, что можно уже на самом деле понять, что эти люди нуждаются в том числе и в моральной поддержке всех нас… Это не информационная кампания, это травля посла Кисляка, натуральная травля", − заявила дипломат .

Спикер внешнеполитического ведомства добавила, что травля со стороны США относится к России в целом.

"Это касается не только Кисляка, но и нас всех, потому что он там представляет не сам себя, он представляет не российский МИД, он представляет нашу страну", − подчеркнула Захарова.

Напомним, Кисляк с 2008 года занимает должность посла России в США. Дипломат оказался замешан в скандале с вмешательством России в американские выборы.

Так, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования российских связей окружения Трампа после того, как стало известно о его встрече с российским послом.

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол сообщил, что Кисляк вскоре покинет свой пост. На это в МИД РФ ответили, что вопросы ротации российских послов относятся к компетенции президента России, но никак не "отставного американского чиновника".

Источник: korrespondent.net