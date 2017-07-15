Тука: Иностранцы на стороне ЛДНР будут наказаны

Заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил в эфире 112 Украина, что приговор гражданину Великобритании за участие в боевых действиях на стороне сепаратистов ЛДНР свидетельствует о том, что все иностранные "туристы", которые отправляются на восток Украины в качестве наемников будут нести наказание.

Напомним, суд в Манчестере приговорил к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы британца Бенджамина Стимсона, который находился в составе вооруженных формирований самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Тука заявил, что его очень интересует механизм, который был задействован прокуратурой Британии во время предъявления обвинения и сбора доказательств.

"И, во-вторых, я в этом уверен 100%, что большое внимание британских правоохранительных органов было направлено на сбор доказательств присутствия регулярной российской армии на территории Донбасса. Что именно удалось узнать от этого британского наемника – это самое интересное", – подчеркнул замминистра.

Он также не исключает, что взаимодействие с правоохранителями Великобритании может дать весьма основательную информацию.

"Я убежден, что такие контакты у нас будут. Я не сомневаюсь, что еще будут. У нас очень много собрано информации о таких иностранных "туристов". Я знаю абсолютно, что позиция всех европейских стран является достаточно жесткой. Все эти люди будут нести наказание", – отметил Тука.

Ранее в ГПУ сообщили, что на территории Луганской и Донецкой областей с 2014 года в составе незаконных вооруженных формированиях находятся 84 иностранца, из них 64 россиянина.

Молдова передала Украине подозреваемую в пособничестве ЛНР

Источник: korrespondent.net