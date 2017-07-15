Климкин осудил нападение на отель в Египте

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил в Twitter атаку на отели в египетской Хургаде, а также подтвердил информацию, что украинцев среди жертв нет.
"Консул на месте выясняет ситуацию. По информации посольства Украины в Египте, жертв среди украинцев нет. Осуждаю грубую атаку в Египте. Соболезнования родным и близким жертв, скорейшего выздоровления пострадавшим. Жестокости не может быть оправдания ", − написал глава МИД.
1/2 Засуджую брутальну атаку в Єгипті.Cпівчуття рідним та близьким жертв,швидкого одужання постраждалим.Жорстокості не може бути виправдання
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 июля 2017 г.
2/2 Консул на місці з'ясовує ситуацію. За інформацією Посольства України в Єгипті, жертв серед українців немає.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 июля 2017 г.
Напомним, Министерство иностранных дел рекомендовало украинцам в ближайшее время воздержаться от поездок в Египет и Индию в связи со сложной ситуацией с безопасностью в этих странах.
Ранее сообщалось, что в Хургаде два туриста погибли в результате нападения на отель, еще четыре человека получили ранения. По предварительным данным, нападавший вплавь добрался к отелю с близлежащего общественного пляжа. Он арестован, мотивы его действий не известны.
Источник: korrespondent.net