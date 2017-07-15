Климкин осудил нападение на отель в Египте

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил в Twitter атаку на отели в египетской Хургаде, а также подтвердил информацию, что украинцев среди жертв нет.

"Консул на месте выясняет ситуацию. По информации посольства Украины в Египте, жертв среди украинцев нет. Осуждаю грубую атаку в Египте. Соболезнования родным и близким жертв, скорейшего выздоровления пострадавшим. Жестокости не может быть оправдания ", − написал глава МИД.

1/2 Засуджую брутальну атаку в Єгипті.Cпівчуття рідним та близьким жертв,швидкого одужання постраждалим.Жорстокості не може бути виправдання — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 июля 2017 г.

2/2 Консул на місці з'ясовує ситуацію. За інформацією Посольства України в Єгипті, жертв серед українців немає. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 июля 2017 г.

Напомним, Министерство иностранных дел рекомендовало украинцам в ближайшее время воздержаться от поездок в Египет и Индию в связи со сложной ситуацией с безопасностью в этих странах.

Ранее сообщалось, что в Хургаде два туриста погибли в результате нападения на отель, еще четыре человека получили ранения. По предварительным данным, нападавший вплавь добрался к отелю с близлежащего общественного пляжа. Он арестован, мотивы его действий не известны.

Источник: korrespondent.net