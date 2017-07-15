Мэру Кишинева предъявили новое обвинение

Молдавский прокурор Дмитрий Робу сообщил, что мэру Кишинева Дорину Киртоакэ, проходящему по делу о платных парковках, предъявлено новое обвинение, передает РИА Новости.

Напомним, Киртоакэ задержали 25 мая по делу о платных парковках. На следующий день районный суд Кишинева принял решение поместить столичного градоначальника под домашний арест на 30 суток.

"Еще одно обвинение Киртоакэ выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях – извлечение выгоды из влияния и пассивная коррупция. Оба действия – в тяжелой форме", – заявил Робу.

По словам гособвинителя, Киртоакэ не делал никаких заявлений. Прокурор отметил, что новое обвинение связно со взяткой в особо крупных размерах за внедрение проекта, не уточнив других деталей.

Ранее Киртоакэ грозило от трех до семи лет тюрьмы. Поскольку сейчас дело рассматривается по двум статьям, то, согласно местному законодательству, максимальный срок заключения может быть увеличен до 22 лет лишения свободы.

В Кишиневе задержали высокопоставленных чиновников

Ранее сообщалось, что в Молдове сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией совместно с прокурорами по борьбе с коррупцией задержали 12 человек на 72 часа. Среди задержанных были три мэра, четыре директора гимназий из разных районов страны, а также руководители пяти компаний.

Источник: korrespondent.net