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15. 07. 2017

Кадыров о задержании геев в Чечне: Это ерунда

 
Президент Чечни Рамзан Кадыров в интервью американскому телеканалу HBO назвал ерундой заявления о задержаниях и похищениях геев в республике.
 
"Это ерунда", − сказал глава Чечни в ответ на соответствующий вопрос журналиста HBO, рассмеявшись перед этим. Отрывок интервью был опубликован на странице телеканала в YouTube.
 
Напомним, ранее Новая газета опубликовала материал о том, что в Чечне задержаны около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме. Пресс-секретарь президента Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.
 
Корреспондент.net собрал информацию о громком скандале.
 
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Источник: korrespondent.net
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