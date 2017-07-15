Кадыров о задержании геев в Чечне: Это ерунда

Президент Чечни Рамзан Кадыров в интервью американскому телеканалу HBO назвал ерундой заявления о задержаниях и похищениях геев в республике.

"Это ерунда", − сказал глава Чечни в ответ на соответствующий вопрос журналиста HBO, рассмеявшись перед этим. Отрывок интервью был опубликован на странице телеканала в YouTube.

Напомним, ранее Новая газета опубликовала материал о том, что в Чечне задержаны около 100 человек, подозреваемых в гомосексуализме. Пресс-секретарь президента Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

Корреспондент.net собрал информацию о громком скандале.

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Источник: korrespondent.net