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15. 07. 2017

Два экс-президента Перу будут сидеть в одной тюрьме

 
Бывший президент Перу Ольянта Умала, которого вместе с супругой приговорили к полутора годам предварительного заключения на время следствия по своему делу, будет отбывать срок в тюрьме Diroes, где сидит еще один бывший глава государства Альберто Фухимори, пишет портал El Comercio.
 
Отмечается, что национальный институт пенитенциарной системы Перу также принял решение направить Эредию в женскую тюрьму Virgen de Fatima.
 
Напомним, по решению суда Умала и его жена Надин Эредиа будут находиться до 18 месяцев за решеткой, пока прокуратура готовит обвинения против них. 
 
Сам экс-президент назвал решение судьи о предварительном заключении подтверждением превышения власти, с которым он намерен бороться для защиты своих прав.
 
По данным следствия, Умала, будучи президентом (ушел с поста в июле 2016 года − ред.), мог получать деньги от венесуэльских властей, а также от строительной компании Odebrecht и фирмы OAS для финансирования в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний Перуанской националистической партии.
 
В 2015 году прокуратура Перу заявила, что проведет расследование в отношении Эредии по подозрению в причастности к отмыванию финансовых средств. Речь идет о фондах, за счет которых финансировались предвыборные мероприятия самого Умалы.
 
Напомним, Умала стал вторым экс-главой Перу, в отношении которого избрана подобная мера. Первым был почти 79-летний Фухимори, занимавший пост президента Перу с 1990 по 2000 год. Он отбывает 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления.
 
Ранее, будучи избранным прездентом Перу, Умала обещал помиловать осужденного Фухимори, если его здоровье ухудшится.

Источник: korrespondent.net
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