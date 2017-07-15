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15. 07. 2017

Климкин назвал ключевые итоги саммита Украина-ЕС

 
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин озвучил в эфире Интера главные итоги саммита Украина-ЕС.
 
На вопрос, что бы он назвал главными итогами всей этой большой международной недели в Киеве и конкретно саммита Украина-ЕС, Климикн ответил, что это "безусловно" ратификация Соглашения об ассоциации, безвизовый режим, так как это результат саммита и автономные торговые преференции для Украины, которые были достигнуты буквально несколько недель назад.
 
"Теперь мы прекрасно понимаем, что у нас завершился определенный важный этап в отношениях с ЕС", − добавил глава МИД.
 
Министр также прокомментировал одну из самых острых проблем в отношениях с ЕС − квоты для украинских производителей, которая, по словам Климкина, обсуждались на саммите.
 
"Мы получили новые торговые преференции − это 54 новые позиции. Они существенные. Но, как мы выбираем квоты? Пшеница − 100%, но, как вы думаете, обработанная продукция пшеницы − аж 3%, даже меньше. Молочные продукты − 15, 20, 25%. И, в конце концов, мы же не можем вывозить только подсолнечник и зерновые. Мы должны что-то экспортировать и создавать для украинцев реальные возможности и новые рабочие места. То, что мы будем делать в Ассоциации, даст нам возможность делать важные вещи тут и в результате, европейцы должны покупать украинские сосиски, украинское печенье, а не пшеницу и подсолнечное масло", − отметил глава внешнеполитического ведомства.
 
Напомним, 13 июля в Киеве прошел 19-й саммит Украина-ЕС. Президент Петр Порошенко заявил, что доволен его результатами, так как, по его словам, саммит четко подтвердил готовность Украины двигаться в Европейский союз. 
 
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Источник: korrespondent.net
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