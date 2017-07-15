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15. 07. 2017

Турция снова не пускает немецких депутатов на базу Инджирлик

 
Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Вольфганг Гельмих заявил, что Анкара блокирует запланированный визит немецких парламентариев к военным Бундесвера, размещенным на базе НАТО в турецкой Конье, передает Deutshe Welle.
 
Депутаты обратились в Федеральное министерство иностранных дел с просьбой перенести запланированную поездку с надеждой на то, что ситуация не дойдет до полного запрета визита. 
 
Обращение Анкары было сформулировано в виде "просьбы" со ссылкой на напряженные турецко-немецкие отношения".Гельмих в то же время настаивает, что члены Бундестага имеют право посещать военных на службе независимо от того, какие отношения между Анкарой и Берлином.
 
Ранее сообщалось, что Германия начала выводить свои войска с турецкой авиабазы Инджирлик, где они поддерживали международные операции против "Исламского государства".
 
Напомним, конфликт вокруг базы между Турцией и Германией возник в середине мая, когда Анкара не дала разрешение на въезд делегации комитета бундестага ФРГ по обороне, которая должна была посетить Инджирлик. На этот шаг турецкие власти пошли после того, как Берлин предоставил убежище военнослужащим из Турции.

Источник: korrespondent.net
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