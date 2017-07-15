В редакции Вестей сообщили, что правоохранители покинули офис издания в столичном бизнес-центре Гулливер в 3.30 утра, оставив после себя "развороченный потолок, кучу мусора и разбитый сейф".

Напомним, правоохранители пришли с обысками в холдинг Вести около 11.00 в пятницу, 14 июля.

Отмечается, что несмотря на события, "газета все равно выйдет в срок, радио продолжит вещание, а сайт будет работать".

Cмотрите фотогалерею: Обыск в Вестях завершился, сотрудников отпустили домой

Корреспондент Вестей Богдан приходько сообщил в Facebook, что первые освобожденные сотрудники покинули здание, "проведя под стволами более 15 часов".

Он уточнил, что перед тем, как их отпустить, правоохранители удалили в телефонах журналистов и с их страниц в соцсетях все фото и видео, на которых был зафиксирован обыск.

Коллективы компаний в Гулливере обратились к властям

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Генпрокуратура ожидает прекращения выхода газеты Вести с 14 июля. Он подтвердил, что обыски проходят в редакции издания, но подчеркнул, что сами журналисты холдинга не обыскиваются и не являются фигурантами уголовного производства.

Источник: korrespondent.net