Дейдея с двумя ранеными военными перевезли в Днепр

Народного депутата Евения Дейдея и еще двух раненых военнослужащих из зоны АТО доставили на вертолете в Днепр. Об этом сообщила в Facebook советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"Вечером военным вертолетом в Днепр эвакуированы двое раненых защитников (обстрел Марьинки) и раненый нардеп Евгений Дейдей (вблизи Авдеевки). Все в сознании, состояние средней тяжести, удовлетворительное", − написала Губа.

Напомним, 14 июля Дейдей получил ранение в Авдеевке. По предварительным данным, у него осколочное ранение в ногу от снаряда калибром 82 мм.

В ГПУ сообщили, что по факту получения ранения народного депутата открыто уголовное производство с предварительной квалификацией "террористический акт".

Источник: korrespondent.net