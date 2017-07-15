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15. 07. 2017

Дейдея с двумя ранеными военными перевезли в Днепр

 
Народного депутата Евения Дейдея и еще двух раненых военнослужащих из зоны АТО доставили на вертолете в Днепр. Об этом сообщила в Facebook советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.
 
"Вечером военным вертолетом в Днепр эвакуированы двое раненых защитников (обстрел Марьинки) и раненый нардеп Евгений Дейдей (вблизи Авдеевки). Все в сознании, состояние средней тяжести, удовлетворительное", − написала Губа.
 
 
Напомним, 14 июля Дейдей получил ранение в Авдеевке. По предварительным данным, у него осколочное ранение в ногу от снаряда калибром 82 мм.
 
В ГПУ сообщили, что по факту получения ранения народного депутата открыто уголовное производство с предварительной квалификацией "террористический акт".

Источник: korrespondent.net
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