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15. 07. 2017

СМИ назвали возможные причины нападения в Хургаде

 
Египетские СМИ рассматривают три версии причин инцидента в Хургаде, когда две туристки погибли и четыре получили ранения в результате нападения на пляже одного из отелей, передает РИА Новости.
 
Новостной портал Сада аль-Баляд со ссылкой на источник в органах безопасности Египта информирует, что 28-летний Абдель Рахман Шаабан, совершивший нападение, может принадлежать к группировке "Исламское государство". Издание утверждает, что преступник исповедовал идеологию ИГ, а на допросе заявил, что "жил по законам шариата". Сообщается также, что преступник говорит по-немецки и перед нападением общался с иностранцами.
 
Другой египетский интернет-ресурс Elmwatin также со ссылкой на силы безопасности Египта утверждает, что нападение могло стать результатом бытовой ссоры, в которой якобы участвовали две женщины − из Египта и Украины. После нее муж обиженной египтянки напал с ножом на обидчицу и ее знакомых.
 
Третья версия заключается в том, что нападавший страдал психическим заболеванием и в момент нападения не осознавал, что делал.
 
Официальные египетские власти версию трагедии пока не озвучили. Преступник задержан, он дает показания. Продолжается расследование.
 
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Ранее посол Украины в Египте Геннадий Латий сообщил, что информация о погибших в Египте гражданах Украины не подтвердилась.

Источник: korrespondent.net
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