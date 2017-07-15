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15. 07. 2017

Климкин не видит смысла в итоговом заявлении саммита Украина-ЕС

 
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал в эфире Интера отсутсвие итоговой декларации саммита Украина-ЕС.
 
Напомним, итоговый документ саммита Украина-ЕС не был подписан. В Администрации президента объяснили, что декларацию не приняли из-за отсутствия консенсуса между сторонами.
 
Глава МИД отметил, что заявления саммитов должны фиксировать новые важные договоренности и прорывы в отношениях, и нет смысла в заявлениях, которые будут просто повторять озвученное и прописанное ранее.
 
"Все очень просто: зачем нам еще одна бумажка, которая повторяет то, что уже сказано в Соглашении об ассоциации? Достижения уже зафиксированы. Нам нужно идти к заявлениям саммитов, которые фиксируют новые, очень важные договоренности. Повторение того, что уже есть – зачем это нам? Я вообще не являюсь фанатичным сторонником просто каких-то заявлений, которые будут забыты через 15 минут", – заявил Климкин.
 
"Зачем нам текст на три, четыре, пять страниц, который прочитают только эксперты, и в котором нет действительно прорывных вещей?", – подчеркнул он.
 
Напомним, 13 июля в Киеве прошел 19-й саммит Украина-ЕС. Президент Петр Порошенко заявил, что доволен его результатами, так как, по его словам, саммит четко подтвердил готовность Украины двигаться в Европейский союз.
 

Источник: korrespondent.net
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