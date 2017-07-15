Итоги 14.07: Резня в Египте и обыски в Вестях

В Египте напали на туристов в отеле На жильцов отеля в египетской Хургаде напал неизвестный с ножом. Два туриста погибли, еще четверо получили ранения. По предварительным данным, нападавший вплавь добрался к отелю с близлежащего общественного пляжа. Он арестован, мотивы его действий не известны. Посол Украины в Египте Геннадий Латий сообщил, что информация о погибших в инциденте гражданах Украины не подтвердилась. В Киеве задержан агент спецслужб России

В пресс-центре СБУ сообщили, что в Киеве сотрудники ведомства задержали агента спецслужб Российской Федерации, который пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя Министерства обороны.

Задержанный является жителем Донецка. В СБУ утверждают, что его интересовали поставки в Украину военного вооружения и техники странами-членами НАТО, проведение украинско-американских учений "Си Бриз 2017", а также данные об офицерах-инструкторах вооруженных сил США, которые тренируют украинских военнослужащих.

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел теракт

В Иерусалиме произошел теракт на Храмовой горе в районе Львиных ворот. В результате нападения террористов три человека получили огнестрельные ранения. Позже в израильской больнице скончались двое из них, которые были полицейскими.

По данным местных правоохранителей, три террориста открыли огонь по полицейским на Храмовой горе, а затем пытались скрыться в одной из мечетей. Их ликвидировали.

НАБУ сообщило о растрате на Львовском бронетанковом заводе

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали ряд представителей ВСУ и Львовского бронетанкового завода по подозрению в махинациях на десятки миллионов гривен.

Суть коррупционной схемы заключалась в том, что вместо новых двигателей для танков Т-72 на самом деле были закуплены двигатели, которые ранее были в использовании.

В настоящее время задержаны пять человек, в частности, директор завода Роман Тымкив и его заместитель Олег Ткаченко.

Президент Украины Петр Порошенко заявил во время визита на Львовский бронетанковый завод, что по результатам проверок службы внутренней безопасности Укроборонпрома отстранили 25 руководителей государственных предприятий и предупредили хищение 631 миллиона гривен.

Аэропорт Львов подписал контракт с Ryanair

Международный аэропорт Львов заключил контракт с крупнейшим европейским лоукостером Ryanair. Генеральный директор аэропорта Татьяна Романовская сообщила, что в ходе переговоров с Ryanair было отклонено несколько требований, но, тем не менее, соглашение заключили.

Верховная Рада ушла на каникулы до сентября

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл шестую сессию VIII созыва Верховной Рады. Он также напомнил, что согласно календарному плану, следующая сессия начнется 5 сентября и продлится до 2 февраля 2018 года.

В Киеве обыскали редакцию медиа-холдинга Вестей

В киевской редакции медиа-холдинга Вести в бизнес-центре Гулливер представители нацполиции и военной прокуратуры проводили обыски.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители проводят 183 обыска в помещениях, которые принадлежат бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко. Он также информировал, что работа журналистов Радио Вести, которые входят в медиа-холдинг Клименко и группы компаний Юнисон не прекратилась.

В редакции Вестей сообщили, что правоохранители покинули офис издания в 3.30 утра 15 июля. Сотрудников медиа-холдинга отпустили домой после тщательной проверки телефонов. Силовики удаляли все фото и видео с процедурой обыска.

В Авдеевке ранили нардепа Дейдея

Народный депутат Евгений Дейдей получил ранение в Авдеевке. По предварительным данным, у него осколочное ранение в ногу от снаряда калибром 82 мм.

В ГПУ сообщили, что по факту ранения народного депутата открыто уголовное производство с предварительной квалификацией "террористический акт".

Воевавшего за ДНР британца осудили на пять лет

Суд в Манчестере приговорил британца Бенджамина Стимсона, который находился в составе вооруженных формирований самопровозглашенных ДНР и ЛНР, к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы.

ГПУ сообщила о подозрении Черновецкому

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому в злоупотреблении властью или служебным положением. Экс-градоначальника подозревают в незаконном выделении столичной земли под вертолетную площадку на Парковой дороге, предназначавшуюся для беглого президента Виктора Януковича.

Сам Черновецкий считает, что выдвижение ему подозрения является местью генпрокурора Юрия Луценко.