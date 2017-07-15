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15. 07. 2017

На Донбассе погиб боец ВСУ, трое ранены – штаб

За минувшие сутки, 14 июля, подразделения сепаратистов 35 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Один боец погиб, еще трое получили  ранения. ВСУ 15 раз открывали ответный огонь, передает пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, после 18 часов вечера  на Мариупольском направлении противник из гранатометов и 82 мм минометов бил по позициям в районе Гнутово, Павлополя, Водяного и Каменки. А с 20:00 на протяжении двух часов противник из минометов калибра 120 мм, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов обстреливали Широкино. Также из 120 мм минометов и танка обстреливалась Красногоровка. Кроме того, ночью, под огнем вражеских гранатометов в очередной раз оказались гражданские здания в Марьинке.

На Донецком направлении противник в 21:00 из стрелкового оружия и гранатометов вел огонь по шахте Бутовка, Авдеевке и Каменке.

Резкое увеличение обстрелов зафиксировано на луганском направлении. Здесь противник около 23:00 открыл огонь по поселкам Донец и Новозвановка. А из 82 мм минометов накрывали Крымское.

Этой ночью произошло боевое столкновение украинских войск с противником. Почти с полуночи и до 2:00 в районе Новотошковского группа боевиков безуспешно пыталась приблизиться к нашим позициям. К сожалению, в ходе этих боевых действий один украинский защитник погиб, – отметили в штабе.

Как сообщал Корресспондент.net, за сутки 14 июля в зоне АТО зафиксироали 29 обстрелов. Тогда ранения получили двое украиснких воинов. 

Источник: korrespondent.net
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