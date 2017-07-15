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15. 07. 2017

Совбез ООН продлил на год миссию в Ираке

Совет безопасности ООН единогласно принял решение о продлении до 31 июля 2018 года полномочий Миссии по оказанию содействия Ираку (МООНСИ). Как сообщает Коммерсант, соответствующая резолюция была принята на заседании Совбеза в пятницу.

Члены Совбеза также попросили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к 15 октября нынешнего года подготовить рекомендации по повышению эффективности миссии.

В Совбезе ООН подчеркнули, что миссия оказала огромное влияние на борьбу с Исламским государством в Ираке, которая "представляет собой серьезную угрозу для будущего" страны. На заседании также отметили, что "единственным способом противостоять террористической угрозе является совместная работа всех иракцев над решением проблем в области безопасности, а также в политической сфере".

Напомним, МООНСИ была учреждена Советом Безопасности 14 августа 2003 года. Позже миссия была эвакуирована в Иорданию и вернулась в Багдад в усеченном составе в августе 2004 года.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе иракские войска освободили Мосул от боевиков ИГИЛ, которые удерживали этот город более трех лет. Битва за Мосул велась с октября 2016 года.

Источник: korrespondent.net
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