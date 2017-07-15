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15. 07. 2017

На Гавайях загорелся небоскреб, есть жертвы

В городе Гонолулу на Гавайях днем 14 июля, около 3 часов ночи 15 июля по Киеву, начался пожар 36-этажном жилом небоскребе Marco Polo.

Как сообщает местное издание Star Advertiser, в результате пожара погибли три человека. По меньшей мере еще двое были госпитализированы из-за отравления дымом.

Пресс-секретарь пожарной службы Гонолулу капитан Дэвид Дженкинс сообщил изданию, что в ликвидации последствий пожара принимают участие 100 спасателей и более 20 единиц техники. Пожар возник на 26-м  этаже, где погибли люди, а потом перекинулся на 25-й, 27-й и 28-й этажи.

Отмечается, что здание Marco Polo было построено в 1971 году, в нем находится почти 600 апартаментов.

Как сообщал Корреспондент.net, в ночь на 14 июня в Лондоне произошел мощный пожар в высотном здании Grenfell Tower, в результате которого погибли не менее 80 человек. В 24-этажном здании проживали от 400 до 600 человек. Тушение огня продолжалось более двух суток. Здание выгорело практически дотла.

Источник: korrespondent.net
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