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15. 07. 2017

В Турции уволили более семи тысяч силовиков и госслужащих

Власти Турции накануне первой годовщины попытки государственного переворота уволили более 7 тысяч сотрудников силовых ведомств и госслужащих и правоохранителей. Соответствующая информация содержится в декрете, опубликованном в государственной газете Official Gazette.

"В опубликованном списке уволенных – 2303 полицейских, 546 военнослужащих, 302 университетских преподавателя и более 3000 сотрудников различных министерств, включая МВД, МИД, минюст, минздрав и минобразования. Всего своих должностей лишились 7348 человек", – говорится в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, в ночь с 15 на 16 июля в Турции произошла неудачная попытка военного переворота. Погибли более 250 человек, более 2000 человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции.

В общей сложности после путча в Турции были уволены или задержаны около 125 тысяч человек. Формально под арест попали порядка 40 тысяч человек из рядов военнослужащих и полицейских.

Источник: korrespondent.net
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